Apoala, Un Rincon en la Mixteca Oaxaqueña (2001)

Sten Maldonado

2001

Oaxaca — Desde la primera vez que pude ver el valle de Apoala, al acercarme en mi bicicleta por ese serpenteante camino de terraceria, tuve que detenerme para admirar la grandiosa vistadel pueblo y su iglesia sobresaliendo de una meseta.

Atras, estaban como fondo, las colosales paredes que provienen del cañon y que alcanzan hasta 400 metros de altura. Como aficionado al vuelo libre, las vistas desde las alturas, despiertan en mi una emocion de humildad ante los espacios majestuosos, pero tambien, el conjunto de elementos visuales me dejaron boquiabierto por varios minutos.

Cuando me recupere, por el radio me informaron que mi camioneta y el resto del equipo estaban ya en el modulo de turismo de la comunidad. Para llegar ahi solo tuve que dejarme llevar por la gravedad y recorrer la terraceria empinada, cuidando que la bici no patinara al llegar a las curvas tan cerradas, pero que son necesarias para cubrir el desnivel de la montaña que hay que bajar hasta la entrada al pueblo.

Una Visita

La visita a Apoala, ya sea en coche, en bicicleta de montaña o a pie, se comienza a disfrutar desde el momento de tomar la terraceria que sale de Nochixtlán. Los 40 kilometros. que hay que recorrer, estan perfectamente divididos en 4 etapas de 10 kilometros. y cada una representa paisajes distintos.

Los primeros 10 kilometros son el reflejo fiel de la situacion que se vive en casi toda la region de la Mixteca oaxaqueña: deforestacion, erosion, polvo, sol y viento; la segunda parte es un bosque de encinos enanos, cubiertos de heno colgando de sus ramas, que le da un aspecto fantasmal al recorrido, pareciera el bosque de un cuento hadas. En la tercer etapa, te empiezas a familiarizar con un terreno pedregoso, donde hay piedras de todos tamaños y formas.

Por ultimo, los 10 kilometros. restantes son la recompensa del esfuerzo anterior: el camino esta trazado entre colinas y bosques de encino, tan hermoso y fresco, que es dificil creer que esta tan cerca los paisajes aridos de la Mixteca. Y finalmente, despues de la cuarta etapa del paseo, se inicia el descenso al pueblo.

Santiago Apoala, esta asentado sobre una terraza de aproximadamente 2 kilometros de ancho por uno largo. Hay un gran cañon que se forma en la parte oeste de la comunidad, donde las paredescasi se juntan, pues en sus partes mas angostas llega a medir menos de 20 metros.

En la entrada del cañon hay un manantial que abastece de agua al pueblo yda origen al rio de Apoala alimentado por otras fuentes pluviales subterraneas, como la que podemos visitar en la cueva Yavi Koo Maa. El rio pasa por la calle principal del pueblo y siempre tiene un flujo abundante que invita a refrescarse. Unos cientos de metros mas abajo, se forman varias cascadas, que tambien forman parte del recorrido obligado de la zona.

Etorno Natural

Ademas del entorono natural tan especial, Apoala es un paraiso para la practica de deportes al aire libre. Las paredes que forman el cañon son ideales para la escalada en roca (aunque son pocas las rutas abiertas en este momento), y hay rutas de caminata y bicicleta para todos los niveles. Posiblemente, existen sistemas de cuevas aun desconocidosara quienes gustan de la espeleologia. Para los aficionados al vuelo en parapente; estos se realizan sobre el pueblo, y tambien es posible sobrevolar el cañon, ver la cascada y aterrizar junto a la iglesia, donde suelen recibisrnos una algarabia de chiquillos que rodean curiosos a los hombres-pajaro.

Las autoridades municipales estan muy concientes del potencial del sitio, y mantienen un control bastante estricto pero necesario sobre los visitantes a la zona. Al llegar, es necesario registrarse en el Turist Yuu o modulo de turismo y pagar una cuota por grupo, que otorga el derecho de hacer recorridos a los lugares mas atractivos de la zona, en compañia de un guia local.

El modulo de turismo tambien funciona como parador y tiene 3 habitaciones para pernoctar, y un restaurante adonde llegan los excursionistas hambrientos. La comida es sencilla, pero limpia y tiene precios razonables.

Por lo pronto, los guias locales no estan capacitados para hacer ninguna de las actividades deportivas que mencionamos, aunque se ha planeado que empiecena involucrarse cada vez mas. Mientras eso sucede, algunas agencias de tursimo alternativo en Oaxaca tienen equipo y gente capacitada en las diferentes especialidades y conocen el lugar, por lo que es recomendable contactarlos si se desean realizar actividades de este tipo.

A pesar de que en el dia hace calor, por la tarde y noche el viento catabatico baja de las montañas vecinas del oeste, haciendo que descienda la temperatura considerablemente. Es un lugar donde la niebla se acumula con facilidad puesto que las paredes del cañon detienen la humedad y el calor que sube de la cañada que se encuentra al este.

HACIA UN PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Apoala es posiblemente uno de los rincones mas bellos del estado, pero debido a la inexistencia de un plan de desarrollo sustentable que tome en cuenta comunidades y pueblos de la region como una unidad, corre el peligro de crecer desordenadamente, en detrimento del medio ambiente y la cultura tradicional de sus habitantes, siendo, el ecoturismo un factor de desunion de los habitantes.

Debe tomarse en cuenta que Apoala, por su situacion hidrologica es, sin duda, la zona mas productiva de la region, y si los beneficios del desarrollo no se distribuyen en el resto de la region, el objetivo del ecoturismo perdera, pues se concentrarian en un solo lugar, repitiendo el mismo esquema de beneficiar a quienes, hoy por hoy, ya son privilegiados.

