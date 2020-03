Logo

Oaxaca, Mexico – The six-member Blandas y Tlayudas Band – bytband.com – performs rocksteady music, a fusion of the traditional music with a Jamaican accent.

Spanish

El rocksteady de Oaxaca se deja ver y oír a través de los seis integrantes de esta banda. Una fusión de los acentos de la música tradicional se rosa con el acento jamaicano creando armonías envolventes para el público.

No olvides seguirlos en facebook y resto de redes sociales para dejarte llevar con música que te hará viajar hasta donde te imagines.

