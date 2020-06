Mexico’s National Commission of Natural Protected Areas (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aka CONANP)

Poster

Mexico’s National Commission of Natural Protected Areas (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas or CONANP) works to conserve the natural patrimony of the country.

2020 Budget Cuts

usatupoder.org

skyislandalliance.org

milenio.com

ecoturismogenuino.com

Asegura Conanp que su viabilidad no está riesgo por recorte

Sin presupuesto, México puede perder sus Áreas Naturales Protegidas, lo cual sería un daño irreversible para el planeta. Quizá por eso:

ONU México pide a Secretaría de Hacienda reconsiderar recorte a Conanp https://t.co/UUTlSYXerj a través de @Milenio — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 5, 2020

El #ColegiodeBiólogosdeMéxico expresa su preocupación por la situación en la que se encuentra el sector ambiental federal y en particular la @CONANP_mx.

Los Biólogos reconocemos la importancia de #ConservarParaVivir en un país megadiverso.https://t.co/myQMWWmYSm pic.twitter.com/KVfDelxubb — Colegio de Biólogos de México (@cbm_de_mex) June 5, 2020

Las #AreasNaturalesProtegidas son espacios críticos para nuestro bienestar y salud. El recorte a la @CONANP_mx pone en grave riesgo la conservación de más de 90 millones de hectáreas terrestres y marinas. Alza la voz para que sean protegidas adecuadamente.https://t.co/INGH3hCV8C — WWF México (@WWF_Mexico) June 4, 2020

Salvemos la CONANP | Usa Tu Poder Por la CONANP, por ti, por México. https://t.co/WIpDYOjfNv — Salvemos a la CONANP (@SalvemosCONANP) June 3, 2020

