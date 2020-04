Corn = Maíz =

Maíz, also known as corn, is a large grain plant first domesticated by Indigenous peoples in Mexico about 10,000 years ago.

Celebrations

Septiembre = September: Mes de Maíz (Corn Month) (Mexico)

September 29 Día Nacional del Maíz (Mexico)

Xarikíxa: La Fiesta del Maíz Tostado

Seminario “Cocinas en México, procesos biosociales, históricos y reproducción cultural”

Tema: El maíz como patrimonio

Ponente: David Oseguera Parra / Universidad de Chapingo

Translating: Corn

Spanish: Maíz

Ayöök: Tëëmt (Seed)

Hoy a las 10:00 hrs. sigue la transmisión del Seminario de Cocinas en México, con el tema "El maíz como patrimonio" https://t.co/WvVwY1QdEM pic.twitter.com/MsHcoZnN1Z — INAHmx (@INAHmx) August 1, 2017

Tëëmt / semilla

Dentro de las casas o en los corredores se pueden ver las mazorcas que serán desgranadas y usadas como semilla para la siembra y que previamente fueron seleccionadas. #ayöök #ayuuk #ayuujk #iyil2019 #SinMaízNoHayPaís pic.twitter.com/MexRQ3YP8B — Kumoontun (@kumoontun) May 1, 2019

