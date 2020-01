January 25 is Biologists’ Day in México (Día del Biólogo)

January 25 is Día del Biólogo (Biologists’ Day) in Mexico.

This celebration was established by the National Polytechnic Institute (IPN) in 1961.

En ese día especial, reconocemos la labor de las y los biólogos que con su trabajo preservan la flora y la fauna 🌳🌻🐻 y promueven su cuidado.

¡Felicidades! pic.twitter.com/ueAnZoOyhV — Dirección de Medio Ambiente de Irapuato (@EcoIrapuato) January 25, 2020

Hoy celebramos a todos los biólogos de nuestro país, feliz día para quienes ejercen esta profesión en México.#DíaDelBiólogo pic.twitter.com/jzo135sjlm — Gobierno del Estado (@GobAgs) January 25, 2020

En el #bosque existen diversas formas de vida, cuidarlas es parte de nuestro trabajo. Gracias por ayudarnos con esta bella y apasionante labor.

Feliz #DíaDelBiólogo. 🌲🐛🐍🐞 pic.twitter.com/GyVF7Q8Jgf — PROBOSQUE (@Probosque_) January 25, 2020

> Hoy celebramos el #DíaDelBiólogo en México, por su admirable desempeño en la conservación de nuestra biodiversidad. 🎉✨👏🇲🇽 ¡Felicidades! ✨🌳🐢 Lee 👉 https://t.co/lHmQ4DxKA0 🐞🐸 pic.twitter.com/9LAyKMPHOE — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) January 25, 2018

Desde hace cientos de años en cada civilización existieron individuos que destacaron por su asombro y curiosidad hacia la naturaleza, hoy festejamos a todos y cada uno de ellos.#DíaDelBiólogo

🎉🐸🇲🇽 🎉¡Felicidades! 🌳🐞🐢🐞 pic.twitter.com/xCnPw1F4lx — CONABIO (@Conabio) January 25, 2018

Biology

Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution and taxonomy.

