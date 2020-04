Logo

Ecoturismo Genuino = ecoturismogenuino.com (@EcotourGenuino) is a virtual community of consultants in Latin America where experiences, knowledge and ideas are shared in the development of ecotourism. Note: most of the communication is in español (Spanish).

Founder Allan Rhodes is a winner of Planeta.com’s Colibri Ecotourism Award.

Caso de Estudio: Asesorando Procesos de Implementación de la Norma Mexicana de Ecoturismo

Buenas Prácticas = Good Practices

What are good practices (buenas prácticas) in tourism and ecotourism? This is the question posed by Allan Rhodes and

@EcotourGenuino this week. Hashtag: #BuenasPrácticas

Updating: https://planeta.com/good-practice

Planeta.com