Screenshot

Mexico City – Friends recommend watching El Foco, a walking tour of the streets, neighborhoods, legends and historical sites led by Hector de Mauleon (@hdemauleon) and Viveka Duncan (@VekaDuncan). Viva the slow adventures.

Appointment viewing for the lucky, the program airs Sundays, 5pm on ADN40. Later on episodes are uploaded to YouTube.

Key Links

adn40.mx

live.adn40.mx

Videoteca

Facebook

YouTube

youtube.com/channel/UCiqVUSpP_FNeKJTD-VMDhxQ

2020

Paseo de la Reforma en Bici (31 Mayo, 2020)



Tlatelolco

¡Ya es domingo de #ElFoco! Hoy @hdemauleon y @VekaDuncan recorrerán Tlatelolco y su historia #EnBici, no se lo pueden perder. La cita es a las 17:00 en @adn40. pic.twitter.com/qj6Fp5kCFT — El Foco (@elfoco_adn40) June 21, 2020

Mapoteca



Plaza Tolsa Munart



Twitter

El Foco @elfocoadn40

Hector de Mauleon @hdemauleon

Viveka Duncan @VekaDuncan

ADN 40 @adn40mx

Tlalpan @DTlalpan

Embedded Tweets

Este domingo en #ElFoco acompáñanos a “ciclear” por los monumentos de Paseo de la Reforma con @hdemauleon y @VekaDuncan. Les esperamos a las 17:00 en @adn40, ¡no se lo pueden perder!

Ccp. @verobailasol pic.twitter.com/qnLFZuefYQ — El Foco (@elfoco_adn40) May 28, 2020

We usually upload new episodes to YouTube on Mondays, you can follow our channel and receive e-mail updates or watch online on https://t.co/upItxR0ssb but please let us know if you’re still having trouble 😊 — Veka Duncan (@VekaDuncan) March 12, 2018

Esta tarde acompáñanos a conocer la riqueza cultural y arquitectónica de #Tlalpan. @hdemauleon y @VekaDuncan te esperan a las 17:30 horas en @elfocoadn40 pic.twitter.com/aSUz7wbdcb — adn40 (@adn40) June 17, 2018

Questions = Preguntas

What is the translation of ‘El Foco?’

Are there show notes for individual episodes?

Are there captions? Transcripts?

Are there translations?

Spotlight

Planeta.com