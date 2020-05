Oaxaca, Mexico – Kumoontun is the Ayöök (Mixe) word for tequio or collective work. This initiative launched in late 2018 / early 2019 participates in research, awareness, and reflection on what happens in Ayöök community life.

Debido a la presencia de COVID-19 en la región Mixe, compartimos las recomendaciones de la @SSalud_mx en lengua #Ayöök: ☑️Quedarse en casa

☑️Lavarse las manos continuamente

☑️Estornudar en el ángulo interno del codo

☑️Evitar sitios con mucha gente@INALIMEXICO @INPImx pic.twitter.com/LlUI5Iqqjq — Kumoontun (@kumoontun) May 11, 2020

2019 – Now Available For Mac OS!

En Nov de 2018 mostramos Kumoontun App para sistema Android; el día de hoy y gracias a un trabajo en equipo y con tequio podemos compartirles la App para sistema IOS. ¡Hablemos nuestras lenguas originarias, hablemos Ayöök! Descarga la App gratis 👇🏾https://t.co/6uocFcR2yr pic.twitter.com/AIbkYjOyPy — Kumoontun (@kumoontun) October 28, 2019

For a multilingual Internet

Por un internet multilingüe… pic.twitter.com/DRaqJVPea7 — Marco Antonio (@AyuukMarco) October 22, 2019

📍Antigua Guatemala 🇬🇹 Participamos en la reunión de Activistas Digitales en el marco del Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Internet 2019. pic.twitter.com/8KPPUCGWh2 — Kumoontun (@kumoontun) October 22, 2019

Frases para este 14 de Febrero en lengua Ayöök 😍🥰 ¡Escríbenos!

Podemos traducir la frase que gustes 🤗 pic.twitter.com/lxndsPMqL2 — Kumoontun (@kumoontun) February 13, 2019

Gracias por escribirnos y mostrarnos que ya usan Kumoontun App, eso significa mucho para nuestra labor 🤗 🙏🏽 esta es nuestra página en Facebook https://t.co/dxeMjpTZVn — Kumoontun (@kumoontun) December 7, 2018

Hay al menos 6 variantes dialectales de nuestra lengua Mixe de acuerdo al INALI. Kumoontun quiere hacer visible las variantes de cada zona o de cada comunidad.

¿Que lengua hablas o de que variante? pic.twitter.com/2yZUSeynYf — Kumoontun (@kumoontun) December 7, 2018

Animales en Mixe/Ayöök

¿Tú como los llamas en tu lengua?

🦅 Wijtsïn

🐿 Ku´u

🐒 Tsaa´y

🦗 Piip

🐍 Tsaa´n

🦃 Töötk

🐗 Iitsïm

🐅 Kuxyïpïj

🦎 Tik

🕊 Pak

🐕 Ök

🐣 Tseew´onïk

🐓 Tseew

🐸 Putyë´ë

🐀 Tëjkts

🐂 Tsapkaa

🦌 Öjtsjaatsy

🦋 Totïk

🐜 Tsökïn

🦇 Tïïx#mixe #ayöök #oaxaca — Kumoontun (@kumoontun) December 4, 2018

Promotora de la cultura #Mixe y de actividades con perspectiva de género en las comunidades… Engracia Pérez le da voz a Kumoontun App. Conoce más de su trabajo en la siguiente liga https://t.co/7XhQIKhTPL pic.twitter.com/16OXc3HPzT — Kumoontun (@kumoontun) December 3, 2018

“Hay que respetar, entender y escuchar las diferentes lenguas…” Engracia nos comparte algunas palabras en Ayöök y español; ella forma parte de Kumoontun. pic.twitter.com/8hz94MGu6i — Kumoontun (@kumoontun) February 19, 2019

Marco Antonio y su familia están dispuestos a evitar que su lengua materna desaparezca, así que han formado el colectivo @kumoontun. Conoce este increíble proyecto en nuestro #DocumwntoÍndigo https://t.co/rr02d8WEMk — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 5, 2019

Marco Antonio Martinez y Zitlali Martinez, de @kumoontun realizaron la presentación “Integración de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la lengua Ayöök”.#FLIN2019 #NiUnaLenguaMenos#2019AñoLenguasIndígenas pic.twitter.com/osR8rzgH2a — INALIMEXICO (@INALIMEXICO) August 11, 2019

A través de Twitter conocimos a @Jean_PierredMa quien se sumó al equipo e hizo posible kumoontun App para sistemas IOS; por esta razón le hacemos un reconocimiento y agradecimiento por contribuir con la lengua Ayöök y hacer #Kumoontun Myak kukojtsjïp Jean-Pierre pic.twitter.com/aezFTdfdWi — Kumoontun (@kumoontun) November 1, 2019

Hace un tiempo un señor me decía q un “verdadero indígena” no tiene que hacer uso d la tecnología… Eso nos dió la idea d hacer una App donde digitalizaramos la info y difundieramos nuestra lengua. Apoyenme a compartirlo 🙏🏽 @yasnayae @violetavr @SusanaHarp @HoracioFranco https://t.co/G3AmcZk26W — Marco Antonio (@AyuukMarco) November 25, 2018

Soundcloud



A través de Twitter conocimos a @Jean_PierredMa quien se sumó al equipo e hizo posible kumoontun App para sistemas IOS; por esta razón le hacemos un reconocimiento y agradecimiento por contribuir con la lengua Ayöök y hacer #Kumoontun

