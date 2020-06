Poster

Livestreaming now: Resilience of Alternative Food Networks to Covid-19 (Resiliencia de las Redes Alimentarias Alternativas ante la covid-19). In Spanish

https://youtu.be/Ha-G0KYCOkQ

Hosted by Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad UNAM and Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad UNAM, Tianguis Alternativo de Puebla, Mercado Alternativo de Tlalpan, Cooperativa de Consumo Consciente, Colectivo Zacahuitzco, and Mercado de las cosas verdes “Tianquiskilitl”

Google Translate: Faced with the socio-environmental consequences and concerns of civil society regarding the risks linked to the modes of production, distribution and consumption of food, the past two decades have seen an exponential multiplication of Alternative Food Networks, which are organized initiatives to respond to the challenges of the contemporary agri-food system; seeking to articulate producers, processors and consumers to build more local, fair, democratic and sustainable food systems.

With the emergence of the health crisis due to covid-19, food has played an important role given the risks linked to its poor quality and pre-existing syndemics, as well as the current context of the rural world and vulnerability. of the agri-food system; in order to respond to this exceptional situation, but also a precursor to other socio-environmental and health crises, a change in unsustainable forms of production and consumption is urgent. Against this background, the Alternative Food Networks in Mexico have entered into reconfiguration processes and are demonstrating their capacities for resilience in the face of crises, through strategies adapted to their respective contexts. In this talk, they will share their experiences of food production and distribution, as well as their efforts to build a more sustainable food system.

Participants:

Zacahuitzco Collective – Mexico City

Milpa Conscious Consumption Cooperative – Guadalajara

Tlalpan Alternative Market – Mexico City

Tianquiskilitl Green Things Market – Mexico City

Alternative Tianguis of Puebla

Moderate:

Dr. David Monachon, Sustainable Consumption at the University Coordination for Sustainability – UNAM

Frente a las consecuencias socioambientales y preocupaciones de la sociedad civil ante los riesgos vinculados a los modos de producción, distribución y consumo de alimentos, las dos últimas décadas se ha dado una multiplicación exponencial de Redes Alimentarias Alternativas, que son iniciativas organizadas para responder a los retos del sistema agroalimentario contemporáneo; buscando articular productores, transformadores y consumidores para construir sistemas alimentarios más locales, justos, democráticos y sustentables.

Con el surgimiento de la crisis sanitaria por la covid-19, la alimentación ha tenido un papel importante dados los riesgos vinculados a una mala calidad de la misma y las sindemias preexistentes, así mismo se ha hablado del contexto actual del mundo rural y la vulnerabilidad del sistema agroalimentario; de manera que para responder a esta situación excepcional, pero también precursora de otras crisis socioambientales y sanitarias, urge un cambio de las formas de producción y de consumo insostenibles. Frente a este panorama, las Redes Alimentarias Alternativas en México han entrado en procesos de reconfiguración y están demostrando sus capacidades de resiliencia frente a las crisis, a través de estrategias adaptadas a sus respectivos contextos. En esta charla nos compartirán sus experiencias de producción y distribución alimentaria, así como sus esfuerzos para construir a un sistema alimentario más sustentable.

Participan:

Colectivo Zacahuitzco – Ciudad de México

Cooperativa de Consumo Consciente Milpa – Guadalajara

Mercado Alternativo De Tlalpan – Ciudad de México

Mercado de las Cosas Verdes Tianquiskilitl – Ciudad de México

Tianguis Alternativo de Puebla

Modera:

Dr. David Monachon, Consumo Sustentable en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad – UNAM

Key Links

https://www.facebook.com/events/309834653718267

facebook.com/cousunam

The University Coordination for Sustainability (COUS) was created on November 5, 2018. The creation of COUS is part of Strategic Program 14 of the UNAM Institutional Development Plan 2015-2019: sustainability. The formulation of comprehensive proposals for the care of the environment and sustainable development. Its objective is to promote a collegiate project to consolidate the National Autonomous University of Mexico as a Sustainable University (UNAM), responding to the social responsibility of UNAM as the main public university in the country and to the international mandates with which the Mexican government is It has repeatedly committed over the past decades.

Mentioned

https://www.tianguisalternativo.org

https://www.facebook.com/tianguispuebla

@TianguisAP

