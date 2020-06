Mexico: Comer, viajar y convivir. Covid-19 (Eat, travel and live together. Covid-19)

Poster

Livestreaming Wednesday, 5pm Mexico, In Spanish

Comer, viajar y convivir. Covid-19 (Eat, travel and live together. Covid-19)

Hosted by Diplomado Cocinas y Cultura

Participants: Marisa Ramos Abascal (@MarisaRamosAbas), Melissa Biggs (@melisu_b), Mar Castillo, Federico Zuñiga



Key Links

facebook.com/events/692375844671971

youtube.com/user/antropologiacnan

Questions = Preguntas

For those interested in these topics, what are the recommended online, public resources – web pages, Twitter accounts, Facebook pages, YouTube videos? = Para aquellos interesados en estos temas, ¿cuáles son los recursos públicos y en línea recomendados: páginas web, cuentas de Twitter, páginas de Facebook, videos de YouTube?

What is the status of culinary tourism in Mexico? = ¿Cuál es el estado del turismo culinario en México?

For those unable to travel to Mexico, are there ways to procure mole, tlayudas, and other specialities through online shopping or shipping direct from producers? = Para aquellos que no pueden viajar a México, ¿hay formas de adquirir mole, tlayudas y otras especialidades a través de compras en línea o envío directo de los productores?

Embedded Tweets

No te pierdas la próxima mesa de discusión "Comer, viajar y convivir: reflexiones ante la #COVID19", que organiza la Dirección de Etnología y Antropología Social. Miércoles 24 de junio, 17 h

Info: difusion.deas@inah.gob.mx pic.twitter.com/5eNv5U6quZ — INAHmx (@INAHmx) June 21, 2020

