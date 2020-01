Mexico Twitter

Photo: Oaxaca Market

México – Who to follow on Twitter?

Some faves and recommended follows

Government and Diplomats

@GobiernoMX

@DanielHJoseph

@CulturaCiudadMx

@carlos_glezgtez

@Semarnat

Media / Journalism

@carlosramirezh

@TomBuckley519

@notitransicion

@Canal22

@noticiasnetmx

@VekaDuncan

@hdemauleon

Indigenous

@kumoontun

@AyuukMarco

@BnZunni

@dizhsanabani

@elotl_

Twitter

@Cessiec

@EcoGenuino

@WeVisitMexico

@ojoqtv

@MCINY

@MexCultureDC

@cehm_carso

@Museodehistoria

@CulturaCiudadMx

@mochilazo

@SkyAlertMx

@mexicoguru

@mexdesconocido

@RadioEducacion

@mercadoromaMX

Features

Planeta.com