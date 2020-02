Participants of North American Ecotourism Conference (2000)

Photo

In order to facilitate networking of professionals working to improve ecotourism in North America, Planeta.com hosted the Re-Imagining North America Ecotourism Conference which took place in May 2000. This was our first online event and brought together more than 130 participants, representing Canada, the Dominican Republic, Costa Rica, Honduras, Mexico and the United States.

Facilitators

Hector Ceballos Lascurain

Author, Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible

Forum: Definitions and Applications

Mark Leger

Webhost, GORP

Forum: Marketing North American Ecotourism

Ron Mader

Webhost, Planeta.com

Forum: Infrastructure and Appropriate Technologies for Ecotourism

Derek Parent

Webmaster, http://www.generation.net/~derekp/academic.html

Author, Walkabout in the Honduran Mosquitia

Forum: Community Involvement and Ecotourism

John Shores

Webhost, Ecotourism

Forum: Financing Ecotourism

Ellen Scott

Webhost, About.com

Forum: Linking Ecotourism Projects in North America

Mark Spalding

Attorney

Forum: Ecotourism Regulation/Monitoring

Scott Walker

Webhost, Ecotourism Field Notebook

Forum: Ecotourism Training and Education

Atendees/Conferencistas

Maria I. Araujo

Texas Parks & Wildlife Deptartment

Austin, Texas, UNITED STATES

Mexico’s Sierra de Picachos

Mexico’s El Cielo

Web: http://www.tpwd.state.tx.us

Audrey Arner

Land Stewardship Project

Minnesota, UNITED STATES

Jane Barr

CEC

Montreal, CANADA

Walter Bishop Velarde

Excursiones Pantera

Durango, MEXICO

Socrates Bueno

Ecoclubs

USA

Eliseo Cantellano

Biologist, UNAM

Mexico City, MEXICO

Jorge Chavez de la Pena

Ecoturismo Tap and Kuanum magazine

MEXICO

Jennifer Chesworth

Sombra Buena

Pennsylvania, USA

Neil George Chura

Student, Simon Fraser University

CANADA

Jim Corven

Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN)

Manomet, MA, UNITED STATES

Web: http://www.manomet.org

Dennis Dahlin

Earth-Friendly Inns Project

USA

Wendy Devlin

Powell River, British Columbia, CANADA

Steve Edwards

Conservation International

Washington, DC, UNITED STATES

Web: http://www.ecotour.org/ecotour.htm

Web: http://www.oas.org/tourism/tr_othe.htm

Marlene Ehrenberg

Amtave

Mexico City, MEXICO

Karl Fellenius

Masters Candidate, School of Resource & Environmental Management, Simon Fraser University

Vancouver, BC CANADA

Web: http://www.rem.sfu.ca

Phil Ferraro

Fortune Bay Ecolodge Designs

Prince Edward Island CANADA

Robert Ford

USAID

Washington, DC, UNITED STATES

Web: http://rford.home.igc.org/

Carl Franz

The Peoples’s Guide to Mexico

Web: http://www.peoplesguide.com

Michael Gary

Business Enterprises for Sustainable Travel/The Conference Board

New York, New York, UNITED STATES

Web: http://www.sustainabletravel.org

Verena Gerber

Eco Paraiso Hotel

Celestún, MEXICO

Lirio Gonzalez Luna

Universidad Cuautemoc de Puebla

Puebla, MEXICO

Marguerite Hampton

Kokopelli Spirit/Turtle Island Institute

Lorena Havens

The Peoples’s Guide to Mexico

Web: http://www.peoplesguide.com

Bob Healy

Duke University

North Carolina USA

https://nicholas.duke.edu/people/faculty/healy

Hans Hermann

CEC

Montreal, CANADA

Web: http://www.ccemtl.org

Myra Ingmanson

United States International University

Mexico City, MEXICO

Robert M. Jackson

Interamerican University Studies Institute

http://www.iusi.org

Emilio Kifuri

Columbus Travel

San Marcos, Texas, UNITED STATES

Yacine Khelladi

Kiskeya Alternativa

DOMINICAN REPUBLIC

Web: http://kiskeya-alternative.org

Hilary Kuhn

Lakuna Liaison Ecotourism Consultancy

AUSTRALIA

Kenneth Johnson

EcoColors

Cancun, Quintana Roo, MEXICO

Dave Lacey

Yukon River Tours

Alaska, UNITED STATES

Walker Lunn

Cornell University’s School of Hotel Administration

USA

Peter Macey

Naturegate

San Francisco, CA USA

Web: http://www.naturegate.com

Peter Maille

Thorn Run Inn

West Virginia, UNITED STATES

Blue Magruder

Earthwatch

UNITED STATES

Elizabeth Malek-Zadeh

Consultant/Author, “Marketing Ecotourism to Travel Agents”

Graciela Martinez

Consultant/Author, “Ecoturismo en la Sierra Tarahumara?”

Hal Moore

Journalist

UNITED STATES

Jan Mosedale

Masters program of the Faculty of Environmental Studies at York University

CANADA

Sara Mossman

The Natural Step

UNITED STATES

Web: http://www.naturalstep.org

Angel Nieva

Consultant

Mexico City, MEXICO

Wendy Oden

Consultant

Tucson, Arizona, USA

Maggie Paquet

MAIA Publishing

Port Alberni, BC CANADA

Carol Patterson

Kalahari Management

Calgary, Alberta, CANADA

Web: http://www.kalahari-online.com

Alicia Pinto

Student, University of Idaho, USA

Leodna Portes Vargas

Student, Antonio Narro University

MEXICO

Courtenay Rooks

Paria Springs Eco-Community

Quitzia Saenz

Student, Laval University

Quebec, CANADA

Rene Giovanni Sanchinelli

Peten, GUATEMALA

Web: http://www.guatemalaweb.com

Jose Sanchez de la Pena

Renacer de la Sierra, Nuevo Leon

Monterrey, MEXICO

Seth Sicroff

Bridges: Projects in Rational Tourism Development

Ithaca, New York USA

Web: http://www.bridges-prtd.com

Antonio Suárez

Consultores Balam

Mexico City, MEXICO

Planeta