Indigenous Peoples

The Otomí are an Indigenous people of Mexico inhabiting the central Mexican Plateau (Altiplano) region.

Embedded Tweets

Diálogo con el Pueblo Otomí | Representantes y autoridades del pueblo otomí expresan sus necesidades y propuestas de desarrollo en voz de Ángel Sánchez Vicente, quien lee ante el Presidente @lopezobrador_ el acta de acuerdos realizados en asamblea previa. pic.twitter.com/CTp4hXJWeu — INPI (@INPImx) February 8, 2020

Asiste al conversatorio de la exposición “Oculto y a la Vista de Todos. Sistema Ceremonial Otomí” con la participación de Daniela Peña Salinas y Arturo Hernandez Dávila. Jueves 30 Agosto, 17:30 hrs. #Entradalibre pic.twitter.com/sImd9IZnrf — MuseoCulturasPopulares (@MNCP_DGCP) August 30, 2018

Videos



Wikipedia

Otomi

Otomi language

Planeta.com