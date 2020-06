Photo: Patrick Nouhailler, 2005

Bolivia – Salar de Uyuni is the world’s largest salt flat at 10,582 square kilometers

Google Maps

goo.gl/maps/idXRr1as1uF1GEUW8



Elsewhere on the Web

https://www.lonelyplanet.com/bolivia/the-southwest/far-southwest/attractions/a/poi-sig/1326829

Wikipedia

Salar_de_Uyuni

Planeta