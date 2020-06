TEDxLaFloresta 2020

Poster

Livestreaming now: a Spanish-language TEDx from Quito, Ecuador. Today TEDXLaFloresta features chats with Danilo Manzano, Alexandra Moshenek, and Dominic Hamilton about new and different ways of understanding diversity.

https://youtu.be/8MUIGZ0RH88



Questions

What would locals like visitors to know about Ecuador? = ¿Qué les gustaría a la gente local que los visitantes supieran sobre Ecuador?

How is ‘diversity’ translated in Ecuador’s Indigenous languages? = ¿Cómo se traduce la ‘diversidad’ en las lenguas indígenas de Ecuador?

If this is streaming online, please let us know how to watch = Si se está transmitiendo en línea, háganos saber cómo mirar

Key Links

tedxlafloresta.webflow.io

Facebook

YouTube

@TEDxLaFloresta

Official Spin

At TEDxLaFloresta we bring together different social actors who seek to convey an important idea about our central theme: “diversities”. As part of our events, on June 20 at 5:00 pm, we will be joined by Danilo Manzano, Alexandra Moshenek, and Dominique Hamilton. Together with them we talk and learn about new and different ways of understanding diversity.

En TEDxLaFloresta reunimos a distintos actores sociales que buscan transmitir una idea importante sobre nuestro tema central: “diversidades”. Como parte de nuestros eventos, este 20 de junio a las 17h00, nos acompañrán Danilo Manzano, Alexandra Moshenek, y Dominique Hamilton. Junto a ellos conversaremos y aprenderemos de nuevas y diferentes formas de entender la diversidad.

Embedded Tweets

Dominic Hamilton es un comunicador apasionado por el turismo y además, editor y fundador de la revista Ñan, entre otros puestos. No te pierdas de sus grandiosas ideas en vivo por: https://t.co/QpNuZNSaAa#NuestrasDiferenciasNosUnen #TEDxLaFloresta2020 pic.twitter.com/liiZwcmXl8 — TEDxLaFloresta (@TEDxLaFloresta) June 20, 2020

"Los parques nacionales y las áreas protegidas necesitan recursos. La conservación y los monitoreos vienen de los ingresos de las reservas"

– Dominic Hamilton#TEDxLaFloresta2020 #NuestrasDiferenciasNosUnen — TEDxLaFloresta (@TEDxLaFloresta) June 20, 2020

"Estamos viviendo las consecuencias de haber desarrollado tantas industrias extractivistas: la tragedia de haber encontrado petróleo en un lugar tan diverso como la Amazonía"

– Dominic Hamilton #TEDxLaFloresta2020 #NuestrasDiferenciasNosUnen — TEDxLaFloresta (@TEDxLaFloresta) June 20, 2020

"Sería irresponsable pensar en un turismo que no mira el cuidado de lo que lo sostiene."

– Dominic Hamilton#TEDxLaFloresta2020 — TEDxLaFloresta (@TEDxLaFloresta) June 20, 2020

Planeta