Timeline = graphic design showing events along a period of time.

Timelines help us visualize developments over time. Here are some examples of timelines on the web and how to make your own timeline for presentations.

Twitter

dev.twitter.com/web/embedded-timelines

Translation Request: ‘If I follow you and you retweet someone, that person’s tweet ends up in my timeline.’

Spanish: ‘Si yo te sigo en twitter y tu retuiteas a otra persona, el twit de era person aparece en la lista de twitter que yo veo’

German: “Wenn ich dir auf Twitter folge und du etwas von einer anderen Person retweetest, dann erscheint der Tweet dieser Person auch auf meiner Timeline.”

Swedish: “Om jag följer dig och du retweetar något, så hamnar denna persons tweet på min tidslinje.”

日本語:「私があなたのフォロワーであれば、あなたがリツイートした他のユーザーのツイート(つぶやき)が私のタイムラインに表示されます。」

Afrikaans: As ek jou op Twitter volg en jy antwoord ‘n persoon se tweet, dan verskyn daardie persoon se tweet in my tydlyn

