Mexico – Tren Maya (Maya Train), the proposed train service in the Yucatán Peninsula, is under scrutiny.

Polos dedesarrollo

Is Mexico’s ‘Mayan Train’ a Boondoggle? – The Nation @mbeatley @SamShepEdwards @thenation

Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya (Document PDF)

Jueza sí concedió suspensión provisional contra Tren Maya, pero autoridades no han sido notificadas – Animal Politico

Fonatur y Unesco firman acuerdo de colaboración para construcción del Tren Maya

Viabilidad del tren maya – Vanguardia

Acuiferos y jaguares en peligro por el Tren Maya – El Universal

Tren Maya atrae a 5 francesas a Quintana Roo – El Financiero

Tren de hidrogeno entrar a la reserva de Calakmul

It’s official: Mexico will hold “referendum’ on 8 billion USD Maya Train Project

‘Nobody asked us:’ indigenous communities say no to Maya train

Expertos plantean a AMLO posponer construcción de Tren Maya

El Tren Maya: sin consulta, atropello a las comunidades indígenas

Tren Maya: así es el ambicioso proyecto que propone AMLO y tiene un costo de miles de millones de dólares para México

Pros y Contras

El sueño del Tren Maya de AMLO no es el único: otros megaproyectos de infraestructura ferroviaria en el mundo

Sin perspectiva ambiental, Tren Maya podría ser una obra no positiva: Rector

Tras anunciar su construcción, AMLO presenta animación del Tren Maya

An informative look at the socio-economic and cultural impact that "growth poles" (with regard to the #TrenMaya project) will have on local communities.#Mexico #4taTransformación @planetanews #Yucatan #QuintanaRoo #Campechehttps://t.co/RVun9B0DdO pic.twitter.com/TlxaA1MR3A

— Thomas M. Buckley (@TomBuckley519) June 28, 2020