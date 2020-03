Mexico – Tren Maya (Maya Train), the proposed train service in the Yucatán Peninsula, is under scrutiny.

Conacyt ocultó informe crítico con el Tren Maya (Document PDF)

Jueza sí concedió suspensión provisional contra Tren Maya, pero autoridades no han sido notificadas – Animal Politico

Fonatur y Unesco firman acuerdo de colaboración para construcción del Tren Maya

Viabilidad del tren maya – Vanguardia

Acuiferos y jaguares en peligro por el Tren Maya – El Universal

Tren Maya atrae a 5 francesas a Quintana Roo – El Financiero

Tren de hidrogeno entrar a la reserva de Calakmul

It’s official: Mexico will hold “referendum’ on 8 billion USD Maya Train Project

‘Nobody asked us:’ indigenous communities say no to Maya train

Expertos plantean a AMLO posponer construcción de Tren Maya

El Tren Maya: sin consulta, atropello a las comunidades indígenas

Tren Maya: así es el ambicioso proyecto que propone AMLO y tiene un costo de miles de millones de dólares para México

Pros y Contras

El sueño del Tren Maya de AMLO no es el único: otros megaproyectos de infraestructura ferroviaria en el mundo

Sin perspectiva ambiental, Tren Maya podría ser una obra no positiva: Rector

Tras anunciar su construcción, AMLO presenta animación del Tren Maya

Trozo de discurso de Diego Prieto, director de INAH



El proyecto del #TrenMaya sí cuenta con una suspensión provisional, concedida por una jueza federal, sin embargo, las autoridades no han sido notificadas.https://t.co/mpSWbfagdv — Animal Político (@Pajaropolitico) January 30, 2020

El 24 y 25 de noviembre habrá consulta sobre construcción del Tren Maya, refinería, desarrollo del Istmo y programas sociales. Proyecto por proyecto en la misma boleta. En esto sí me pronuncio a favor porque lo ofrecí en campaña; lo argumentaré en los medios. pic.twitter.com/SCFQSn8qFM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2018

Queremos conocer tu opinión. La democracia la hacemos todos. pic.twitter.com/9IK8PNMG4P — Tren Maya (@TrenMayaMX) November 17, 2018

¿Conoces el proyecto del @TrenMayaMX ? 24 y 25 de noviembre Consulta ciudadana. pic.twitter.com/cSUPawMPHH — Turismo Chiapas (@Sectur_Chiapas) November 21, 2018

MÉXICO. El Tren Maya: sin consulta, atropello a las comunidades indígenas. Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó sobre algunas de las problemáticas que traen consigo los megaproyectos. https://t.co/rgozxYZP0P pic.twitter.com/JqSUqu03qy — UNSR_VickyTauli (@UNSR_VickyTauli) October 22, 2018

Venimos de 30 años de regímenes que han impuesto megaproyectos sin que se hagan con seriedad los estudios necesarios. Esto ha traído graves consecuencias para México; hoy el país está devastado. Carta dirigida a @lopezobrador_ sobre #TrenMaya https://t.co/2b5VwiUCiJ — Fernando Córdova (@FerCordovaTapia) November 20, 2018

El director del @INAHMx se burla de los que se oponen al llamado “tren maya” y les recuerda a Pol Pot https://t.co/9GIVaNsEyo @joseicxec @mayapolitikon — elChilamBalam (@elChilamBalam) December 16, 2018

Cuevas = Caves

https://sites.northwestern.edu/monroyrios/2019/08/04/rutas-01

En Tulum han sido registrados poco más de 630km de cuevas subacuáticas, en casi 35 años de exploración. En Quintana Roo existen ~1,800 kilómetros de cuevas conocidas y faltan muchas por explorar (QRSS, 2019). El #TrenMaya debe garantizar su preservación. https://t.co/ZJLqOXFQMP pic.twitter.com/y3mxJsAAWQ — Emiliano Monroy Ríos •o˚ (@mantarayo) December 20, 2019

