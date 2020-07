Venezuela Links

Venezuela Flag

Links related to Venezuela presented in somewhat random fashion:

Ex-Green Beret led failed attempt to oust Venezuela’s Maduro

The Invasion of Venezuela, Brought To You By Silvercorp USA – Bellingcat/

Dictators hate political cartoons — so I keep drawing them | Rayma Suprani



@CaribeSurOrg

@Ecodiversa

@inparquesgob

It is with great sadness that we are announcing that Carlos Cruz-Diez, major figure of Kinetic Art has died in Paris.https://t.co/Vvyuiwwn7h#CruzDiez #CarlosCruzDiez #KineticArt #ContemporaryArt pic.twitter.com/l03EFpW3Yy — Cruz-Diez Art Foundation (@cruzdiezfound) July 28, 2019

cardenalesdelara.com

Cardenales_de_Lara – Wikipedia

@CardenalesDice

@elnacionalweb

@Watcher_Ven

@TVVnoticias

@ElUniversal

@elimpulsocom

@ParqueGFM

@CaribeSurOrg

@clalyc

@ECO_ONDB

@VenezuelaInUS

@dsmilde

El Nacional – @elnacionalweb

El Impulso – @elimpulsocom

Panorama – @diariopanorama

TV Venezuela – @TVVnoticias

El Sol de Margarita – @elsoldmargarita

I Was Banned From Venezuela – NYT

Venezuela: los progresistas del mundo no pueden seguir callados

promocion-del-turismo-ferias-internacionales

venezuela-is-falling-apart

https://stepozzebon.com



2017

Venezuela says troops thwarted attempt by Maduro opponents to seize fort – LA Times

2015 Election

UNASUR-Venezuela-Elections-Most-Transparent-Weve-Observed

http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/americas/venezuela-elections

http://www.bbc.com/news/world-latin-america

The Latest: Venezuela Leader Admits Party Can’t Always Win

Preparan Declaratoria del Ecoturismo 2015

New Frontiers

Gold & Diamond mining in…

Trek Auyantepuy, Venezuela

Trek Roraima, Venezuela

Angel Falls, Venezuela

Gerencia Turística

Venezuela: The Rise of Afro-Venezuelan Music to the Present Day Hugo Chavez Era

http://www.elpetro.gob.ve

El criptoactivo de la República Bolivariana de Venezuela

Venezuela has the longest Caribbean coastline of any nation.

meteorologia.mil.ve

http://www.inatur.gob.ve – @Inatur_Vzla

http://www.mintur.gob.ve/mintur – @minturvenezuela

@Marlenycdc

The Lost World

Venezuela Voyage

Lonely Planet – Venezuela

South America Forum – Thorn Tree/Lonely Planet

http://www.tortuadopcion.com – @CICTMAR

BirdVenezuela

Venezeula Tuya: Naturaleza

Ministry of the Environment and of Renewable Natural Resources / Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables

Orinoco Online

U.S. Embassy in Venezuela

Mapas de Venezuela

Andes.net

Julio Cesar Centeno

Aboriginal Tourism in Venezuela: Walking Lightly on the Land – Lauren Walker

http://elpapeldelabolivar.dsm.usb.ve

http://www.luz.edu.ve

Venezuelan Politics and Human Rights – WOLA – @dsmilde

Views from Venezuela

http://angelecotours.com – https://www.facebook.com/AngelEcoTours –

https://twitter.com/AngelEcoTours

Barquisimeto – Wikipedia

http://www.newfrontiersadventures.com/trek/Roraima.html

December 10-14 Ecofestival de la papa nativa (Mérida)

http://www.ipc.gob.ve/instituto-del-patrimonio-cultural/item/34-declarado-patrimonio-cultural-saberes-asociados-a-la-papa-nativa

Official website: http://www.infoinparques.com.ve

Facebook: https://www.facebook.com/instituto.nacionaldeparques

Twitter: @inparquesgob

INPARQUES es el ente rector que administra el sistema de parques y monumentos nacionales. Fue creado el de Octubre de 1973.

http://www.infoinparques.com.ve

Parques_nacionales_de_Venezuela

parques-nacionales-y-monumentos-naturales-de-venezuela-y-su-importancia

http://culturaparquegfm.blogspot.com – @ParqueGFM

Diversidad Biologica – @ECO_ONDB

Venezuelan Spanish

Planeta.com